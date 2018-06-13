РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 июн. В подмосковной Балашихе разыскивают 24-летнюю девушку, о местонахождении которой неизвестно с 21 декабря 2017 года, сообщается на странице поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропала Гусева Зоя Сергеевна, 24 года, городской округ Балашиха. 21 декабря 2017 года выходила на связь с родными в последний раз, с тех пор о ней ничего неизвестно», - говорится в сообщении.

Приметы девушки: рост 164 сантиметра, худощавого телосложения, волосы короткие темно-русые, глаза зеленые.

Девушка может находиться в Москве. Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.