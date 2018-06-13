РИАМО - 13 июн. По техническим причинам на Казанском направлении Московской железной дороги частично отменены поезда и возможны задержки в движении поездов, сообщается в Twitter-аккаунте ЦППК.

«Казанское направление. Частичная отмена поезда 7102 (Рамеское - Голутвин) на участке Фаустово – Голутвин. Полная отмена поезда 7101 (Голутвин - Москва). По техническим причинам возможны задержки в движении поездов на Казанском направлении», - говорится в сообщении.

В аккаунте уточняется, что движение поезда 7101 (Голутвин - Москва) после сбоя восстановлено на участке Фаустово – Москва. Поезда Казанского направления следуют в штатном режиме, возможны небольшие задержки.