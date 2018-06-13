РИАМО - 13 июн. На заседании градостроительно-земельной комиссии столицы одобрили проект планировки территории транспортно-пересадочного узла «Верхние Лихоборы» на общей площади 3,5 гектара, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 8 июня 2018 года одобрила проект планировки территории транспортно-пересадочного узла «Верхние Лихоборы» (САО). Территория подготовки проекта планировки транспортно-пересадочного узла (ТПУ) составляет 95 гектар, территория собственно ТПУ - 3,5 гектара», - говорится в сообщении.

Объекты ТПУ будут размещены на участках между Дмитровским шоссе, Московским центральным кольцом, Октябрьской железной дорогой и Ильменским проездом.

«Суммарная поэтажная площадь капитальных объектов ТПУ составит 79 тысяч квадратных метров, некапитальных – 39,8 тысячи квадратных метров. К капитальным объектам относятся подземные паркинги, здание конечной станции, пересадочный терминал ТПУ, два административно-жилых комплекса», - пояснил председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Константин Тимофеев.

Он отметил, что к некапитальным объектам относятся отстойно-разворотные площадки, плоскостные паркинги со стоянкой такси, улично-дорожная сеть и пешеходные переходы.

Базой ТПУ станет одноименная станция Люблинско-Дмитровской линии метрополитена.

«Рядом проходит большое количество маршрутов наземного транспорта. Создание ТПУ обеспечит комфортную пересадку пассажиров, повысив их безопасность», - подчеркнул Тимофеев.

Проект планировки ТПУ «Верхние Лихоборы» будет вынесен на публичные слушания.