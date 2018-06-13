РИАМО - 13 июн. Задержка в движении поездов произошла на Калининской линии столичной подземки из-за пассажира, который не хотел покидать состав на станции «Новокосино», сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы Московского метрополитена.

«В 06:55 на станции «Новокосино» с целью дополнительной проверки технического состояния двери было принято решение убрать с линии один из поездов. Один из пассажиров не желал покидать салон, из-за него отправка поезда в тупик задержалась на несколько минут. Поезд был убран с линии в 06:59», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что движение на линии не прерывалось и было оперативно введено в график.

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