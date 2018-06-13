РИАМО - 13 июн. К чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в Москве оформили 12 цветников, рисунки на которых созданы на основе символики турнира, сообщил журналистам в среду представитель комплекса городского хозяйства столицы.

«К началу чемпионата мира по футболу - 2018 комплекс городского хозяйства Москвы оформил 12 уникальных тематических цветников», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что шесть цветников украсили территорию вдоль Волоколамского шоссе, по которому проходит автобусный маршрут для участников и зрителей мундиаля. Новое цветочное оформление появилось также на Рублевском и Варшавском шоссе, площади Гагарина, Земляном валу и в Ильинском сквере.

«Общая площадь тематических цветников составила почти 900 квадратных метров. Каждый из них имеет уникальный рисунок, созданный на основе символики чемпионата, и отличается обилием оттенков. Основными цветами при оформлении клумб к чемпионату мира по футболу – 2018 стали белый, синий и красный», - добавил представитель комплекса городского хозяйства Москвы.

Для создания цветников специалисты ГБУ «Автомобильные дороги» высадили около 40 тысяч растений, они использовали порядка 20 видов цветов и почти 10 оттенков.

«На протяжении всего периода цветения растений за ними будут ухаживать: регулярно поливать, рыхлить почву и при необходимости подсаживать рассаду», - отметил собеседник агентства.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».