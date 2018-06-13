РИАМО - 13 июн. В Московской области молодогвардейцы провели более 30 акций, приуроченных ко Дню России, активисты организовали викторины, спортивные эстафеты и флешмобы, говорится в сообщении пресс-службы «Молодой гвардии» Подмосковья.

«Молодогвардейцы Подмосковья провели более 30 акций в День России <…> с привлечением более 700 жителей Подмосковья – организовывали викторины, спортивные эстафеты и флешмобы», - говорится в сообщении.

Активисты Сергиева Посада рассказывали детям о значении праздника и дарили воздушные шары – в цвет триколора. Молодогвардейцы Серпухова общались с жителями постарше – участвовали в торжественной церемонии вручения паспортов гражданина РФ.

В Жуковском десятки детей и взрослых создали триколор отпечатками ладоней.

«Приятно, что на нашу акцию пришло так много жителей – отдельное спасибо представителям старшего поколения, которые не только не побоялись испачкать руки в краске, но и в процессе рассказывали ребятишкам о важности сегодняшнего дня и о значении цветов триколора», - отметил руководитель местного отделения «Молодой гвардии» Андрей Урусов.

В Чехове провели викторину на знание истории «Что я знаю о России?», а в Долгопрудном организовали флешмоб – фотографировали жителей в стилизованной фоторамке «Я – гражданин России».

Ленточку с триколором могли получить жители разных уголков Подмосковья – акция проходила в Орехово-Зуеве, Серпухове, Электрогорске, Подольске, Электростали и в десятках других городов.

«12 июня – важная дата для нашей страны. Сегодня мы говорим спасибо старшему поколению за ее развитие, сохранение истории и лучших традиций. При этом мы понимаем, что будущее России зависит от каждого из нас – важно рассказывать детям и молодежи о значении таких государственных праздников, прививать искреннюю любовь к Родине и развивать желание расти и трудиться на ее благо», - сказала руководитель «Молодой гвардии» Подмосковья Линара Самединова.

День России отмечается 12 июня. До 2002 года он носил название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране.