РИАМО - 13 июн. В складском здании на юго-востоке Москвы загорелся мусор, площадь пожара составила 450 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы главка МЧС России по столице.

В среду в 02:18 в оперативную дежурную службу центра управления кризисных ситуаций ГУ МЧС России по городу Москве поступило сообщение о загорании по адресу: Сормовский проезд, дом 16, строение 1.

«Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли по указанному адресу и приступили к тушению пожара в неэксплуатируемом одноэтажном кирпичном складском здании, где на общей площади 450 квадратных метров происходило возгорание мусора», - говорится в сообщении.

Принятыми мерами в 02:44 пожар был ликвидирован, никто не пострадал. На месте происшествия работали 12 единиц техники и 39 человек личного состава.