РИАМО - 13 июн. День России отпраздновали в 85 регионах страны, в мероприятиях приняли участие более 7 миллионов человек, сообщается на сайте МВД РФ.

«В 85 регионах нашей страны <…> состоялись мероприятия, приуроченные ко Дню России, одному из главных государственных праздников страны. Более 7 миллионов россиян участвовали в праздновании, которое сопровождалось народными шествиями, выступлениями творческих коллективов, фестивалями, световой иллюминацией и салютами», - говорится в сообщении.

Общественный порядок и безопасность граждан на праздничных мероприятиях был обеспечен сотрудниками МВД России, Росгвардии, представителями народных дружин, работниками частных охранных организаций.

«Правопорядок во время празднования обеспечен в полном объеме», – отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

День России отмечается 12 июня. До 2002 года он носил название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране.