РИАМО - 13 июн. Концерт в честь Дня России, который прошел 12 июня на Красной площади в Москве, собрал более 30 тысяч зрителей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по столице.

«В центре столицы, на Красной площади, состоялся концерт, посвященный Дню России. В мероприятии приняли участие более 30 тысяч человек», - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечили охрану общественного порядка и безопасность граждан на этом мероприятии.

Праздничное мероприятие по случаю празднования Дня России прошло на Красной площади вечером 12 июня. Перед зрителями выступили кубанский духовой оркестр, молодые коллективы, представители российской эстрады. Завершилось празднование ярким и красочным салютом.

День России отмечается 12 июня. До 2002 года он носил название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране.