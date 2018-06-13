РИАМО - 13 июн. Доходный дом купца Шешкова в Дегтярном переулке в Москве, в котором в 1899-1900 годах жил и работал писатель Антон Чехов, признали выявленным объектом культурного наследия, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Дом возведен по проекту архитектора Мечеслава Пиотровича в 1891 году по заказу купца А. Шешкова. Он является типичным образцом архитектуры доходных домов конца XIX века. Фасады здания выполнены в стиле эклектики с использованием элементов классицизма. Этот памятник имеет и мемориальное значение. Известно, что здесь в 1899-1900 годах жил и работал писатель Антон Чехов. Его квартиру посещали Лев Толстой, Иван Бунин, Владимир Гиляровский, Владимир Немирович-Данченко и другие деятели культуры того времени», — сказал руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Он уточнил, что в здании проживали и другие известные личности конца XIX — начала XX веков. Так, в 1910-е годы здесь жил московский архитектор Николай Жерихов, мастер эпохи модерна. Он построил 46 доходных домов в престижных районах города, самый известный из которых — дом Германа Бройдо, известный среди москвичей как Дом с писателями. Здание украшают 19 барельефов, среди них изображения русских классиков Александра Пушкина, Льва Толстого и Николая Гоголя. Сейчас идет масштабная реставрация этого необычного дома.

Доходный дом купца Шешкова в будущем могут включить в список объектов культурного наследия. Для этого здание должно пройти историко-культурную экспертизу. До вынесения решения дом находится под охраной государства. Его запрещено сносить, а любые ремонтные и реставрационные работы нужно проводить по согласованию с департаментом культурного наследия и под контролем специалистов ведомства. При этом исторический облик здания нарушать нельзя.

В столице ведется тщательная работа по сохранению и восстановлению памятников архитектуры. Список выявленных объектов культурного наследия постоянно пополняется. Так, за последние семь лет охранный статус получили 695 памятников. Из них 370 — это выявленные объекты культурного наследия, а 325 — объекты культурного наследия как федерального, так и регионального значения.