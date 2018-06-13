РИАМО - 13 июн. За минувший день на территории Московской области выпало около 9 миллиметров осадков, что составляет более 10% от месячной нормы июня, сообщил РИАМО в среду ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«За вчерашний день больше всего осадков выпало в Коломне - 9 миллиметров. Серпухове выпало 8 миллиметров осадков. В Павловском Посаде - 7 миллиметров», - сказал Цыганков.

Он добавил, что на метеостанции ВДНХ в Москве зафиксировали 5 миллиметров осадков.

Синоптик отметил, что в среду в Московской области ожидается незначительное количество осадков.

Норма осадков в июне составляет 75 миллиметров.