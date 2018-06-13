РИАМО - 13 июн. Резидент столичного технопарка «Калибр» создал универсальный PLA-пластик, подходящий для любого 3D-принтера, у разработки нет российских и зарубежных аналогов, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

«PLA-пластик - биоразлагаемый и термопластичный полиэфир, который производят из сельскохозяйственной продукции, например, картофеля или кукурузы. Он нетоксичен и легко утилизируется, а потому очень востребован. Преимущество пластика нашего резидента не только в том, что он универсальный», - сказал председатель совета директоров технопарка Михаил Коган.

Он пояснил, что прежние виды пластиков становились излишне мягкими и липкими при нагревании до 40-50 градусов. Разогретый материал прилипал к металлу и мог закупорить печатающее устройство принтера. В «Калибре» изменили свойства пластика: он стал более термостойким, не липнет при указанной температуре и не забивает детали машины.

Свойства пластика удалось изменить благодаря строгим условиям сушки сырья, а также нескольким этапам нагрева и резкого охлаждения материала.

Универсальный пластик применяют в образовательных учреждениях - школьники и студенты с его помощью учатся пользоваться технологиями 3D-печати. Кроме того, благодаря своей неприхотливости материал используется в конструкторских бюро, мастерских для производства демонстрационных макетов и прототипов.