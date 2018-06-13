РИАМО - 13 июн. Более 600 бесплатных пешеходных и автобусных экскурсий по центру Москвы состоятся в рамках акции «Москва - столица мирового футбола» с 13 июня по 14 июля, туры пройдут на русском, английском, немецком, французском, испанском, португальском и китайском языках, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Этим летом Москва станет центром притяжения любителей футбола со всего мира. И для того, чтобы гости смогли проникнуться московским духом, увидеть достопримечательности столицы, связанные с историей русского футбола, спорта и важными событиями из жизни города, а также узнать о роли Москвы в мировой спортивной культуре, мы подготовили для них уникальные экскурсионные маршруты в рамках акции «Москва — столица мирового футбола», — сказал руководитель столичного департамента спорта и туризма Николай Гуляев.

Экскурсантам откроют футбольные тайны известных столичных достопримечательностей, покажут преобразившиеся к чемпионату мира по футболу Большую спортивную арену «Лужники» и стадион «Спартак», а также расскажут об истории московских футбольных клубов и их знаменитых игроках.

Экскурсии будут проходить каждый день с 10:00 до 20:00. Записаться на экскурсии можно в специальных мобильных экскурсионных пунктах, оформленных в виде ярких футбольных мячей. Они будут работать на Триумфальной площади, на Арбате рядом со станцией метро «Смоленская», в начале улицы Никольской и у стеклянного купола в парке «Зарядье».

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».