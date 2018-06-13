РИАМО - 13 июн. В День России на территории Московской области провели более 150 различных мероприятий, также в 11 местах запустили салюты, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

«Проведено 151 мероприятие на 59 объектах, 92 открытые площадки. Проведены праздничные салюты в 11 местах», - говорится в сообщении.

Для обеспечения безопасности праздничных мероприятий привлекалась группировка сил и средств в количестве 1185 человек и порядка 300 единиц техники, из них от МЧС России: 279 человек и 66 единиц техники.

День России отмечается 12 июня. До 2002 года он носил название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране.