РИАМО - 13 июн. Специалисты проверили информацию об угрозе взрыва в электропоезде в подмосковном Чехове, взрывоопасных веществ не обнаружено, сообщается на сайте Главного управления МЧС РФ по Московской области.

Днем 12 июня от дежурного РЖД в ОДС ФКУ «ЦУКС МЧС России по Московской области» поступила информация о сообщении с угрозой взрыва в пригородном электропоезде по адресу: городской округ Чехов, станция «Чехов».

«Была проведена эвакуация пассажиров на станции «Чехов». В 13:30 после обследования вагонов сотрудниками ОМВД наличие взрывоопасных веществ (предметов) не подтвердилось, угрозы жизнедеятельности населения нет, вызов ложный», - говорится в сообщении.