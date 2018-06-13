РИАМО - 13 июн. В четырех парках Москвы 22 июня пройдут концерты военных песен, выступления состоятся в Бабушкинском парке, саду имени Баумана, парке «Красная Пресня» и в усадьбе Воронцова, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В 16:15 профессиональные хоры одновременно начнут исполнять песни о Великой Отечественной войне. Хористы под аккомпанемент или а капелла исполнят популярные композиции, посвященные войне. Среди них «Журавли», «22 июня ровно в 4 часа», «Пилоты» из фильма «Небесный тихоход», «Здесь птицы не поют» из киноленты «Белорусский вокзал», - говорится в сообщении.

Посетителей парков приглашают присоединиться к артистам. «Народный» хор вместе с профессионалами исполнит шесть песен из концертной программы: «День Победы», «Катюша», «Темная ночь», «На безымянной высоте», «Священная война» и «Смуглянка». Завершатся выступления в 18:00.

«Акция «Парки поют» — это своеобразные открытые уроки хорового пения, во время которых любой желающий может исполнить популярные и любимые в народе композиции. Впервые она прошла в прошлом году, в День города 10 сентября. Тогда в пяти зонах отдыха профессиональные и «народные» хоры пели песни, посвященные столице: «Я шагаю по Москве», «Лучший город земли» и другие. В этом году мы решили приурочить акцию к трагичной, но знаковой дате 22 июня, началу Великой Отечественной войны», — сказал представитель «Мосгорпарка».

Выступления пройдут на открытых сценах парков. Сбор гостей начнется в 15:00. В 16:00 память погибших на войне почтут минутой молчания. В 16:05 победители детского городского конкурса «Мое Отечество» начнут читать стихи о войне, а в 16:15 стартует сама акция.

В каждом парке выступят по два профессиональных хора под управлением дирижеров. Каждый из них исполнит по три-четыре композиции. Перед исполнением дирижеры также расскажут истории создания этих песен.