РИАМО - 13 июн. За прошедшие сутки на территории Московской области специалисты зафиксировали 13 пожаров, для их тушения привлекли порядка 115 человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по региону.

«Количество пожаров - 13. Спасенных нет. От Главного управления МЧС России по Московской области на техногенные пожары привлекалось 116 человек, 33 единицы техники», - говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали десять раз, при этом были спасены 11 человек. Происшествий на водных бассейнах не произошло.

За последние сутки возгораний сухой травы в Подмосковье не зафиксировано.