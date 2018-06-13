РИАМО - 13 июн. В среду в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь, воздух прогреется до 20 градусов тепла, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Днем 13 июня ожидается переменная облачность. Местами не исключен небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в столице составит 18-20 градусов, по области - 15-20», - говорится в сообщении.

Ветер ожидается северо-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление повысится и составит 740 миллиметров ртутного столба. Среднесуточная температура окажется равной климатической норме.

Синоптики отмечают, что погодные условия будут комфортными для большинства людей, но у лиц с заболеваниями сосудистого характера возможно ухудшение самочувствия из-за пониженного атмосферного давления.

«Ухудшение самочувствия могут испытывать как гипертоники, так и гипотоники, люди, перенесшие инфаркт и инсульт, страдающие вегето-сосудистой дистонией, хронической кислородной недостаточностью, нарушениями сердечного ритма», - добавляют специалисты.