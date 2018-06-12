РИАМО - 12 июн. В подмосковных Химках в День России прошел фестиваль «Одна страна — одна семья!», в рамках мероприятия гости увидели творческие национальные выступления, посетили фестиваль национальных кухонь, а также смогли продегустировать различные блюда, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В этом году День России в Химках прошел с особым размахом. Народные гулянья прошли во всех микрорайонах муниципалитета. Местами притяжения стали парки, скверы и зоны отдыха: «Дубки», имени Величко, парковая зона «ЭКО-берег», а также площадки в микрорайонах. Традиционно главной интерактивно-развлекательной площадкой стал парк имени Л.Н. Толстого. Грандиозные гуляния здесь начались с фестиваля национальных свадеб «Одна страна — одна семья!» — говорится в сообщении.

Вместе с главой городского округа Дмитрием Волошиным гостями праздника также стали начальник Главного управления ЗАГС Московской области Елена Филатова, председатель комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Московской областной думы Андрей Голубев и другие.

В рамках фестиваля «Одна страна — одна семья!» состоялось чествование семей, проживших в браке 50 и более лет. Так, на фестиваль в парк приехали пары из Мордовии, Татарстана, Дагестана, Башкирии, Удмуртии, Калмыкии, Чувашии и другие. Чествование каждой пары сопровождалось яркой концертной программой. В рамках фестиваля гости увидели творческие национальные выступления, посетили фестиваль национальных кухонь, а также смогли продегустировать различные блюда национальных кухонь.

«Самое главное в стране и в любом городе – это люди, которые верят в свою Родину, уважают и поддерживают ее. В День России мы чествовали семейные пары на «Фестивале национальных свадеб «Одна страна – одна семья». Особенно важно подчеркнуть то чувство патриотизма, которое есть в нашей многонациональной стране. Уверен, что подрастающее поколение также будет стремиться к лучшему, совершать прорывы вперед на благо Химок, региона и страны», — отметил Волошин.

Кроме того, в День России в парке имени Л.Н. Толстого прошла масштабная интерактивно-развлекательная программа, на каждой из площадок гости смогли найти себе занятие по душе.

В местах гуляний было организовано питание. Безопасность гостей на время проведения гуляний обеспечивали сотрудники правоохранительных органов, также дежурили бригады медицинских работников.