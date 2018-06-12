РИАМО - 12 июн. Болельщик чемпионата мира по футболу из Великобритании потерял куртку с документами в столице, утерянные документы иностранному гостю вернули сотрудники полиции, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

В ОМВД России по району Зюзино поступило сообщение о том, что в отношении гражданина Великобритании был совершен грабеж.

«Как было установлено сотрудниками полиции, гражданин одного из иностранных государств находился на встрече со своими знакомыми, которые также являются иностранными гражданами, в ресторане на Верхней Красносельской улице. Один из его знакомых предложил поехать в другой ресторан, в котором заявитель забыл куртку. В ней находились документы, а именно паспорт иностранного гражданина и паспорт болельщика», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции обнаружили утерянную куртку, а также утраченные документы в ресторане на Симферопольском шоссе, после чего вернули их законному владельцу.

Проверкой установлено, что никаких противоправных действий в отношении иностранного гражданина совершено не было.