РИАМО - 13 июн. На Красной площади в Москве в среду состоится гала-концерт в честь открытия чемпионата мира по футболу с участием всемирно известных музыкантов и оперных певцов, а также симфонического оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева, сообщается на сайте ЧМ-2018.

«Тринадцатого июня на Красной площади в Москве состоится гала-концерт звезд мировой сцены, посвященный чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России. В нем примут участие Денис Мацуев, Анна Нетребко, Пласидо Доминго, Хуан Диего Флорес, Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков, Аида Гарифуллина и Альбина Шагимуратова. Концерт пройдет в сопровождении симфонического оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева. Начало – в 20:00», – отмечается в сообщении.

Вечер продолжит традицию открытия спортивных соревнований выступлениями оперных звезд.

«Открывать крупнейшие спортивные соревнования знаменательными гала-концертами с участием звезд – устоявшаяся традиция. Чаще всего крупные турниры открывают именно оперные звезды, ведь музыка – это универсальный код, понятный жителям всех стран», – сказал организатор концерта Денис Мацуев.

Он напомнил, что Монсеррат Кабалье и Фредди Меркьюри, Пласидо Доминго и Хосе Каррерас, открывавшие Олимпиаду в Барселоне, задали высокую исполнительскую планку, которую спустя несколько лет поддержал Лучано Паваротти на зимних Олимпийских играх в Турине. А знаменитое трио «Три тенора» – Паваротти, Доминго и Каррерас – впервые собралось перед началом чемпионата мира 1990 года в Италии.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».