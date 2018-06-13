РИАМО - 13 июн. Симоновский суд в Москве на среду назначил заседание, в рамках которого решится вопрос о продлении испытательного срока оппозиционеру Алексею Навальному по делу «Ив Роше».

В Симоновский районный суд Москвы ранее поступило представление начальника филиала №15 ФКУ УИИ УФСИН России по Москве о продлении испытательного срока и возложении дополнительной обязанности на условно осужденного Навального.

Слушание по делу назначено на 11:30.

Алексей Навальный и его брат Олег в 2014 году Замоскворецким судом Москвы были признаны виновными по делу о хищении средств компании «Ив Роше». Алексея Навального приговорили к 3,5 годам условно, его брат получил 3,5 года реального лишения свободы.