РИАМО - 13 июн. Со среды проезд вдоль дома №22 по Бережковской набережной в центре Москвы стал односторонним, водителям необходимо быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

«Одностороннее движение вводится для исключения затруднений при встречном разъезде автотранспорта и улучшения движения», - поясняется в материале.

С 12 июня односторонними также стали участок улицы Подвойского от 3-й Красногвардейской улицы до Звенигородского шоссе и участок Стрельбищенского переулка от Звенигородского шоссе до улицы Литвина-Седого. Данное изменение организации дорожного движения позволит создать 262 дополнительных парковочных места для местных жителей.