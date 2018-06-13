РИАМО - 13 июн. Международная биеннале современного искусства «Русско-китайские сезоны-2018» пройдет в Москве со среды по 10 сентября в POP UP MUSEUM в дизайнерском бизнес-центре NEO GEO, говорится в сообщении организаторов мероприятия.

«Организаторами биеннале «Русско-китайские сезоны 2018» выступили девелопер Stone Hedge, Nikolskaya Gallery в содружестве с китайским арт-холдингом SYART FOUNDATION. В рамках проведения биеннале будет представлено современное актуальное искусство двух стран: России и Китая. В POP UP MUSEUM, который разместится в шести атриумах общей площадью – 2 тысячи квадратных метров в дизайнерском бизнес-центре Neo Geo, развернется масштабное открытие, посвященное культурному обмену, искусству и инновациям двух – говорится в сообщении.

В «Русско-китайских сезонах 2018» примет участие порядка 100 отечественных и международных авторов. Экспозиция будет включать тщательно отобранные работы, представляющие собой выдающиеся образцы международного современного искусства. Формат биеннале «Русско-китайские сезоны 2018» идеально подходит как для тех, кто давно интересуется современным искусством, так и для начинающих ценителей. Он позволяет познакомиться с лучшими работами как отечественных, так и международных современных художников.

Российско-китайская биеннале «Русско-китайские сезоны 2018» представит обширную экспозицию российского и китайского искусства: живопись, графика, скульптура, перформанс, digital-art, иммерсивный спектакль, видео-арт. Среди авторов биеннале мэтры живописи, заслужившие международное признание так и начинающие звезды. Многие зрители впервые смогут познакомится с современным китайским и русским искусством в масштабном формате на территории одного арт-пространства – POP UP MUSEUM.

К числу участников, уже подтвердивших свое участие в «Русско-китайских сезонах 2018», относятся: Milk Coffe, LiuNinghui, Francesca Kao, B.Y.Bright, Zhaozhao, Xu Fan, Dong Jin, Patrick, Xiur, Sheguan Hu, Константин Осмеркин, Грегор Горанин, Романи Кадария, Алексей Васин, Константин Худяков, Ксения Шлякова, Сергей Конов, Артем Диатян, Настя Миро, Маша Янковская, Сергей Романов и многие другие.

Выставочное пространство биеннале «Русско-китайские сезоны 2018» будет поделено на две основные секций: российскую «ART RUSSIA» - в зеленой части атриумов и китайскую «ART CHINA» – в красной секции. Обширная некоммерческая программа биеннале будет объединена темой «Дружбы Китая и России». Экспозиция биеннале будет дополнена рядом специальных проектов, один из которых, иммерсивный спектакль Ольги Калашниковой.

Открытие биеннале «Русско-китайских сезонов 2018» – это закрытое эксклюзивное мероприятие, гостями которого станут наиболее видные представители светской и культурной Москвы, иностранные знаменитости, стремящиеся одними из первых посетить уникальное событие в области современного искусства и культурного обмена стран.

Обладатели приглашения на открытие биеннале «Русско-китайские сезоны 2018» получат исключительную возможность осмотреть впечатляющую экспозицию биеннале в окружении настоящих ценителей современного искусства еще до того, как о ней наперебой начнут писать ведущие столичные и международные издания.