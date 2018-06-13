РИАМО - 13 июн. В московском парке «Сокольники» в среду в преддверии чемпионата мира по футболу установят гигантский рожок-вувузелу, внутри которого будут динамики и микрофон, реагирующий на человеческую речь, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Вувузела – это рожок длиной до метра, ставший широко известным во время чемпионата мира по футболу - 2010.

«В парке «Сокольники» 13 июня установят гигантскую электрическую вувузелу длиной девять метров. Она появится в преддверии чемпионата мира по футболу.13», - говорится в сообщении.

Вувузелу изготовят из пластика. Она будет установлена на штативы под углом 30 градусов на Фонтанной площади в «Сокольниках», где будет находиться до самого окончания мундиаля. Внутри гигантской вувузелы установят динамики и микрофон, реагирующий на человеческую речь. Вувузела начнет играть, если кто-то будет говорить, петь или кричать в микрофон.

По словам художественного руководителя парка «Сокольники» Андрея Копосова, в отличие от классической вувузелы тон электрического инструмента выше, а звучание мягче.

«Громкость вувузелы не превышает 120 децибел (сила автомобильного гудка). Кроме того, у вувузелы будет еще одна важная функция, которая наверняка понравится многим нашим болельщикам. На время матчей российской сборной динамики будут транслировать матчи. Поклонники футбола или просто гости парка смогут поддержать наших футболистов громким гудком, когда они забьют гол», - добавил Копосов.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия первый раз в истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».