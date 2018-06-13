РИАМО - 13 июн. Улицы в столице будут перекрывать в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу, в соответствии с требованиями безопасности, ограничения начнут вводить со среды, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения Москвы.

«В соответствии с требованиями FIFА, чтобы упорядочить движение транспорта и организовать необходимые по стандарту пешеходные зоны, часть улиц вокруг спортивных объектов будет перекрыта. Местные жители, получившие пропуск в префектуре ЦАО, смогут подъезжать к своим домам без ограничений. Максимальные ограничения движения действуют в день матча и за день до него. В дни, когда на стадионе не будет матчей, ограничения максимально сокращены», — говорится в сообщении.

За день до проведения и в дни матчей – в среду, 14, 16-17, 19-20, 25-26, 30 июня и 1, 10-11, 14-15 июля будет закрыт проезд в связи с организацией пешеходной зоны: улица Доватора (от улицы Хамовнический Вал до 3-й Фрунзенской улицы); улица Ефремова (от 3-й Фрунзенской улицы до Трубецкой улицы); Проектируемый проезд №2309 (от улицы Усачева до улицы Ефремова); улица 10-летия Октября (от улицы Усачева до улицы Доватора); 3-я Фрунзенская улица (от улицы Доватора до улицы Ефремова).

В межматчевые дни пешеходная зона будет организована: улица Доватора (от улицы Хамовнический Вал до улицы 10-летия Октября); Проектируемый проезд №2309 (от улицы Усачева до улицы Ефремова); улица 10-летия Октября (от улицы Усачева до улицы Доватора);

На весь период проведения чемпионата будет закрыт съезд с внешней стороны Третьего транспортного кольца на Новодевичью набережную. В дни матчей съезды с внутренней стороны ТТК в районе стадиона «Лужники» на улицу Хамовнический Вал и с внешней стороны ТТК на Комсомольский проспект будут закрыты.

За день до проведения и в дни матчей транспорту без пропуска запрещено выезжать на улицы: Абрикосовский переулок; улица Кооперативная (от улицы Усачева до улицы Доватора); Малый Саввинский переулок; Новодевичий проезд; улица 10-летия Октября (от Лужнецкого проезда до улицы Усачева); улица Большая Пироговская (от Лужнецкого проезда до пересечения с улицей Трубецкой); улица Ефремова (от улицы Хамовнического Вала до Проектируемого проезда №2309); улица Малая Пироговская (от Лужнецкого проезда до пересечения с улицей Трубецкой); улица Погодинская (от Большого Саввинского переулка до Новодевичьего проезда); улица Савельева; улица Усачева (от улицы Хамовнического Вала до пересечения с Трубецкой улицей); улица Хамовнический Вал (от Комсомольского проспекта до Фрунзенской набережной); Усачевский переулок; Учебный переулок; Фрунзенская набережная.

«Обращаем внимание, что за день до проведения и в дни матчей – 13-14, 16-17, 19-20, 25-26, 30 июня и 1, 10-11, 14-15 июля - автомобилям будет запрещено выезжать на следующие улицы: Лужнецкий проезд; Новодевичья набережная; Ростовская набережная; Саввинская набережная; улица Хамовнический Вал (от Новодевичьей набережной до Комсомольского проспекта)», — добавляется в сообщении.

В межматчевые дни ограничения на проезд транспорта по данным участкам отменяются.

На весь период проведения чемпионата улица Лужники и Лужнецкая набережная будут закрыты для проезда.

Кроме того, будут введены другие ограничения.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».