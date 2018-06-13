РИАМО - 13 июн. Меркурий будет виден в вечернем небе над Землей со среды и до начала августа, жители Подмосковья и столицы смогут увидеть планету в бинокль, сообщается на сайте Московского планетария.

«Шестого июня 2018 года в 05:00 по московскому времени Меркурий прошел верхнее соединение с Солнцем, а с 13 июня планету можно будет наблюдать на вечернем небе вплоть до начала августа», — говорится в сообщении.

Для наблюдения Меркурия в периоды видимости нужен бинокль, открытый горизонт и ясное, безоблачное небо. Летом 2018 года Меркурий движется по созвездиям Рак и Лев. Но даже в периоды вечерней и утренней видимости Меркурий нелегко заметить на небе из-за его близости к Солнцу.

«Наилучшая видимость первой от Солнца планеты — вечерняя или утренняя — наступает в моменты, когда с позиции земного наблюдателя ее удаление от Солнца максимально, то есть Меркурий находится в наибольшей восточной или западной элонгации (геоцентрический угол между планетой и Солнцем – ред.)», — добавляется в сообщении.

Наилучшая видимость Меркурия в вечернее или утреннее время будет обеспечена 12 июля и 26 августа. 9 августа Меркурий окажется в нижнем соединении с Солнцем.

В верхнем соединении с Солнцем Меркурий вновь окажется 21 сентября.