РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 июн. Жители подмосковных Люберец на праздновании Дня России во вторник хором исполнили гимн страны в парке, сообщил «РИАМО в Люберцах» художественный руководитель городских парков Григорий Негин.

Во вторник в Люберцах празднуют День России. Развлекательные мероприятия проводятся во всем округе, в том числе и в поселениях. В Люберцах основной площадкой стал парк «Наташинские пруды». Праздник во всем округе посетили 17,5 тысяч жителей.

«Сегодня у нас знаменательный праздник - День России. И мы все вместе, единым целым исполним гимн России», - сказал Негин.

День России отмечается 12 июня. До 2002 года он носил название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране.