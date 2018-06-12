РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 июн. В Малаховке в подмосковных Люберцах в День России провели соревнования по силовому экстриму, самым сильным человеком поселения был признан Роман Шелухин, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава горокруга Владимир Ружицкий.

Во вторник в Люберцах празднуют День России. Развлекательные мероприятия проводятся во всем округе.

«Двенадцатого июня в честь празднования Дня России в Малаховке на стадионе физкультурно-оздоровительного комплекса «Труд» прошел открытый турнир по силовому экстриму «Самый сильный человек поселения Малаховка». В шести заявленных соревнованиях спортсмены продемонстрировали мощь, силу и богатырскую удаль. В итоге первое место занял Роман Шелухин, который уже побеждал несколько лет подряд в данном турнире. Второе место - Михаил Боков, третье место - Сергей Чиркин. Поздравляем и гордимся нашими спортсменами», - сказал Ружицкий.

День России отмечается 12 июня. До 2002 года он носил название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране.