РИАМО - 12 июн. Боец смешанного стиля Джефф Монсон получил российский паспорт из рук губернатора Московской области Андрея Воробьева в парке «Патриот», передает корреспондент РИАМО во вторник.

«У нас сегодня есть возможность вручить легендарному бойцу Джеффри Монсону паспорт гражданина Российской Федерации. Был подписан соответствующий указ нашим президентом», - сказал Воробьев.

Торжественная церемония прошла в подмосковном парке «Патриот».

«Сейчас самая главная эмоция у меня - смущение. У меня такое чувство, что я не заслуживаю получения этого паспорта. Русским я себя чувствую всю жизнь и очень рад, что сегодня это произошло официально», - отметил Монсон.

С недавнего времени Монсон живет и работает в Красногорске. В конце мая Монсон получил российское гражданство, местом его работы указана автономная некоммерческая организация «Спортивный клуб «Зоркий», он является тренером по физической подготовке.

Президент России Владимир Путин в конце мая подписал указ о предоставлении гражданства страны американскому борцу смешанных единоборств ММА Монсону. Впервые о желании получить российское гражданство Монсон объявил в марте 2013 года, а в начале 2015 года он сделал татуировку с изображением скульптурной композиции «Родина-мать зовет!», установленной в Волгограде.

Джефф Монсон - знаменитый американский и российский спортсмен, выступающий в смешанных единоборствах и бразильском джиу-джитсу. В мае в Красногорске, в спортивно-оздоровительном комплексе «Опалиха», Монсон открыл школу, где делится с детьми и взрослыми секретами мастерства.