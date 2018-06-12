РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 июн. Более 17,5 тысяч жителей подмосковных Люберец отпраздновали во вторник День России, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Во вторник в Люберцах празднуют День России. Развлекательные мероприятия проводятся во всем округе, в том числе и в поселениях. В Люберцах основной площадкой стал парк «Наташинские пруды».

«Более 17,5 тысяч человек приняли сегодня участие в праздновании Дня России в городском округе Люберцы. Дорогие друзья, замечательно, что этот день мы провели вместе! Искренне хочу пожелать вам здоровья, добра, мира, целеустремленности и благополучия», - написал Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

День России отмечается 12 июня. До 2002 года он носил название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране.