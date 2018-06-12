РИАМО - 12 июн. В подмосковном Ивантеевском лесопитомнике начали плодоносить 50 кустов жимолости, деятельность питомника возрождается, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Сортов жимолости в природе насчитывается более 250 видов, 14 из них можно встретить в России. А несколько сортов – кисло-сладких, кислых и с пикантной горчинкой - растут в Ивантеевском лесопитомнике. 50 кустов начали плодоносить – на ветках синеют уже почти созревшие ягоды», - говорится в сообщении.

Работу Ивантеевского лесопитомника высоко оценил министр имущественных отношений области Андрей Аверкиев

«Приятно видеть, что деятельность лесопитомника возрождается - на землях питомника появляются клены, ели, липы, яблони. Возрождается и интерес жителей к лесопитомнику. Мы приняли его в собственность области в тяжелом положении из-за накопившихся финансовых проблем. Благодаря совместным действиям министерства и руководства лесопитомника нам удалось добиться таких хороших результатов», - отметил Аверкиев.

В сообщении отмечается, что еще одним поводом для гордости в лесопитомнике является сирень, которая растет на территории. Это специально выведенный сорт, за которым приезжают из самых отдаленных районов области, потому что эти кудрявые цветы очень необычны.