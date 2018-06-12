РИАМО - 12 июн. На стадионах, которые были построены или реконструированы в столице, в частности, к чемпионату мира по футболу – 2018, в дальнейшем должны заниматься воспитанники спортивных школ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Хочется, чтобы мальчишки, воспитанники московских спортшкол, играли потом на великолепных стадионах», — написал Собянин в «ВКонтакте».

Он добавил, что для этого их строили и возрождали.

В частности, в Москве к чемпионату мира реконструировали стадион «Лужники». Работы начались в 2014 году. В результате реконструкции количество зрительских мест на стадионе увеличилось с 78 тысяч до 81 тысячи, а геометрия трибун изменилась – они максимально приближены к футбольному полю.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».