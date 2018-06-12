РИАМО – 12 июн. Несколько автомобилей попали в аварию на Кутузовском проспекте в столице, по предварительным данным, произошло лобовое столкновение двух машин, в которые врезались другие авто, сообщает во вторник ТАСС.

«Несколько автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте в районе Поклонной горы. Информация о пострадавших выясняется. Движение в сторону области осуществляется по двум полосам», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, произошло лобовое столкновение двух автомобилей, в которые врезались еще несколько машин.

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