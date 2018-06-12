РИАМО - 12 июн. В столичной подземке начали работать волонтеры, которые помогут болельщикам чемпионата мира по футболу, посетившим Москву, в различных вопросах, добровольцы говорят по-английски, сообщается в Twitter-аккаунте метрополитена.

«Чемпионат мира по футболу начнется уже послезавтра! Сегодня на станциях начали дежурить волонтеры московского метро. Они помогут пассажирам построить оптимальный маршрут и ответят на вопросы туристов», — говорится в сообщении.

Как добавляется в аккаунте, волонтеры говорят на английском языке.

Всего в Москве в период чемпионата планируется привлечь не менее 8,7 тысячи волонтеров, в том числе 3,7 тысячи волонтеров АНО «Оргкомитет-2018» и 5 тысяч городских волонтеров.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».