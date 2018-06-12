РИАМО - 12 июн. Актер Никита Джигурда рассказал о том, что планирует принять участие в выборах мэра столицы, которые пройдут в сентябре.

«От Джигурдизма не будет вреда… В мэры Москвы идет Никита Джигурда», — написал актер в Instagram.

В видео, которое он опубликовал в Instagram, Джигурда рассказал, что пойдет на выборы ради миллионов ущемленных в правах мужчин.

«Мужчина <…> не может без коня, а сейчас это машина. Платными парковками, пешеходными улицами нас выдавили из города», — добавил актер.

Выборы мэра Москвы назначены на 9 сентября 2018 года. Об участии в выборах уже объявили действующий мэр города Сергей Собянин, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин, космонавт Сергей Ревин, журналист Антон Красовский, предприниматель Герман Стерлигов, глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин.