РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июн. В трех лагерях подмосковного Подольска во вторник в честь Дня России развернули 45-метровый флаг, сообщается в группе «Комитет по делам молодежи г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В честь празднования Дня России 12 июня самый большой флаг РФ в Московской области размером 25 на 45 метров развернули в загородных оздоровительных лагерях «Мечта», «Родина» и «Ромашка»», – говорится в сообщении.

День России отмечается 12 июня. До 2002 года он носил название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране.