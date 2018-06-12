РИАМО - 12 июн. Женщина погибла под колесами электрички во вторник на станции «Виноградово» Казанского направления Московской железной дороги в Воскресенском районе Подмосковья, сообщается в Twitter-аккаунте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В 16:20 (12 июня – ред.) на станции «Виноградово» Казанского направления электропоезд Москва-Голутвин насмерть сбил женщину», – говорится в сообщении.

Жителей Подмосковья призвали соблюдать правила поведения на железной дороге и переходить железнодорожные пути в специально отведенных для этого местах.