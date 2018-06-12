РИАМО - 12 июн. Стали известны детали перехода защитника «Бристоль Сити» Хердура Магнуссона в московский ЦСКА, официально сделка должна быть оформлена в июле, сообщает Газета.ru.

«Он (Магнуссон – ред.) присоединится к ЦСКА с 1 июля. Российская сторона хочет сделать официальное объявление, как только сборная Исландии завершит выступление на чемпионате мира, но это может случиться еще раньше», - написал журналист Bristol Post Грегор МакГрегор на своей странице в Twitter.

Исландец выступает за «Бристоль» с 2016 года. В минувшем сезоне он провел 32 матча, в которых отметился одной результативной передачей. Магнуссон вошел в окончательную заявку сборной Исландии на чемпионат мира - 2018.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».