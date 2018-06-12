РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 12 июн. Глава подмосковного Дзержинского Виталий Панаморенко во вторник поздравил жителей горокруга с Днем России, он пожелал горожанам достатка и гармонии.

«Поздравляю с Днем России! Величие и мощь нашей страны вызывает трепет и уважение. Пусть в душе каждого гражданина будет место для любви к своей Родине. Пусть сила духа предков принесет развитие и благополучие, даст силы для великих достижений и веру в прекрасное будущее. Пусть щедрость российской земли принесет достаток и уют, умиротворение и гармонию в каждый дом», – написал Панаморенко в своем Instagram.

Он пожелал всем счастья и процветания.

День России отмечается 12 июня. До 2002 года он носил название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране.