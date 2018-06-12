РИАМО - 12 июн. Экс-тренер московского «Динамо» Сергей Силкин и бывший игрок столичных ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин поделились ожиданиями от предстоящего поединка сборной России с Саудовской Аравией и добавили, что нашей сборной нужно играть в свой футбол для победы, сообщает Газета.ru.

«Есть определенные предчувствия, что в матче с Саудовской Аравией все будет хорошо. А дальше посмотрим, хватит наших только на одну игру или на весь чемпионат», - сказал Масалитин.

Он добавил, что Саудовская Аравия - не самая слабая команда. На стадионе будет запредельный настрой, болельщики погонят футболистов вперед. Для игроков главное - делать все с холодной головой, чтобы не было переоценки своих сил и уверенности, что эту команду мы можем обыграть «на одной ноге».

«Очень важно, чтобы наша команда не подстраивалась под соперника, а играла в свой футбол. Товарищеский матч с Испанией в этом смысле был показательным. Коллектив Черчесова сыграл в два нападающих, создавал моменты, смог забить три мяча. Если сборная России сыграет в таком же стиле, никаких проблем в первом матче у нас не возникнет», - уточнил Силкин.

Он также отметил, что не всегда хорошо, когда капитан команды - голкипер.

«Носящий повязку игрок может высказать какие-то пожелания или претензии арбитру. А как это сделать, когда ты находишься около своих ворот? Но Игорь — самый опытный игрок нашей команды, поэтому ему и доверили эту роль. И ничего страшного в том, что он стоит в воротах, нет», - отметил Силкин.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».