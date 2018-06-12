РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июн. В Подольске в микрорайоне Львовский в гимназии №7 отремонтируют турники до 30 июня 2018 года, весь стадион могут обновить после формирования бюджета на следующий год, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Ранее житель Подольска пожаловался на плохое состояние стадиона гимназии №7 в поселке Львовский, где сильно повреждено покрытие дорожек, снаряды.

«Силами сотрудников гимназии регулярно проводятся работы по благоустройству стадиона: нанесение разметки на беговых дорожках, ремонт и заполнение песком прыжковых ям, ремонт ступенек, ведущих на волейбольную площадку и на стадион. Турники отремонтируют до 30 июня 2018 года. На резиновом покрытии дорожек нарушился поверхностный слой. При формировании бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов рассмотрят вопрос о включении стадиона гимназии в перечень объектов, подлежащих ремонту», – сказала председатель комитета образования администрации горокруга Надежда Фролова.

По ее словам, спортивное ядро гимназии №7 предназначено для занятий физкультурой и внеурочной деятельности учащихся образовательных организаций. Но в свободное от учебно-воспитательного процесса время стадион используется жителями микрорайона для занятий физкультурой и спортом. Большая загруженность спортивного ядра влечет за собой преждевременный износ и сокращение срока эксплуатации спортивного оборудования.