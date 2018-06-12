РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 июн. В парке подмосковных Люберец в День России прошел легкоатлетический забег, победителей наградили грамотами, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Двенадцатого июня в двух парках Люберец – Центральном и «Наташинские пруды» прошел легкоатлетический забег. Победителям вручили грамоты», – сказал Ружицкий.

Среди девушек победила Наталия Аникина, на втором месте – Елена Хмелевка. Третьей стала Валентина Шведова. Среди юношей лучшим стал Виталий Лазарев, второе место у Антона Федоренко, третье – у Андрея Швыгунова.

День России отмечается 12 июня. До 2002 года он носил название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране.