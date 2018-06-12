РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июн. Запланированный в День России фейерверк в парке Виктора Талалихина не отменят из-за плохой погоды и дождя, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник парка.

«Дождь уже прошел, праздник в парке Талалихина продолжается. В 16:00 начался концерт в «Зеленом театре», который продлится до 21:00. После отдыхающих ждет праздничный фейерверк, который будет запущен из парка с площадки рядом с желтым домиком администрации», – сказал сотрудник.

В парке Талалихина празднование Дня России началось в 12:00 с выступления Подольского муниципального духового оркестра. Кроме того, работали детские интерактивные площадки, проходили концерты с участием местных творческих коллективов, спортивные соревнования, конкурсы. У входа в парк всем желающим раздавали ленточки с российским триколором.

Региональное общественное движение «Вольница» провело открытый чемпионат по армрестлингу, турнир по лазертагу, показательные выступления по кикбоксингу, борьбе, самообороне. Все желающие могли сфотографироваться на мотоциклах байкеров и покататься с ними.

На спортивной площадке в парке проходили соревнования по воркауту в дисциплине «Freestylebar». Это активно развивающееся направление в воркауте, в котором у спортсмена есть полная свобода действий для самовыражения на площадке. Чем ярче элемент, тем выше шанс на победу.

С 14:00 в парке проходил праздничный концерт фольклорных коллективов «Русь песенная». В это же время начался мастер-класс по бальным танцам на открытой площадке на тему: «В стиле ретро вместе с духовым оркестром». Но из-непогоды представление пришлось прервать.

С 16:00 в Зеленом театре проходит гала-концерт с участием ведущих творческих коллективов и молодых исполнителей. Завершится праздник в 21:00 фейерверком.