РИАМО - 12 июн. На открытии IV Всероссийского фестиваля-конкурса «Музыка Земли» на сцене Большого театра в столице выступит детский фольклорный ансамбль «Кладец» из подмосковной Балашихи, сообщается в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

В Бетховенском зале Большого театра 12 июня в 19:30 откроется IV Всероссийский фестиваль-конкурс «Музыка Земли».

«Представляем детский фольклорный ансамбль «Кладец» из подмосковного города Балашиха. <…> 12 июня эти дети выйдут на сцену Бетховенского зала Большого театра в концерте-открытии IV Всероссийского фестиваля-конкурса «Музыка Земли», - говорится в сообщении.

Художественный руководитель фестиваля, выдающийся пианист Борис Березовский решил пригласить этот коллектив на открытие фестиваля. Руководителя ансамбля Дмитрий Фокин знает фольклор разных регионов России, Украины, Белоруссии. Именно этот подлинный и неисчерпаемый песенный кладезь и составляет репертуар его детского ансамбля.

Всероссийский фестиваль-конкурс «Музыка Земли» - это грандиозный и единственный проект в российской концертной практике, когда в программе одного фестиваля на одной сцене соединяются академическая и этническая музыка.

Фестиваль проходит при поддержке министерства культуры Российской Федерации.