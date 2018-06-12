РИАМО - 12 июн. Королева Великобритании Елизавета II направила в Россию свои поздравления в связи с национальным праздником, письмо было направлено в министерство иностранных дел РФ, а также в администрацию президента, сообщает Газета.ru.

«Мне приятно направить свои наилучшие пожелания российскому народу по случаю празднования национального праздника - Дня России. Королева Елизавета», - говорится в тексте письма, опубликованного в Twitter посольства Великобритании в России.

Письмо было направлено в министерство иностранных дел России, а также в администрацию президента РФ.

День России отмечается 12 июня. До 2002 года он носил название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране.