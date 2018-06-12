РИАМО - 12 июн. Во вторник в Большом театре в столице начнется IV Всероссийский фестиваль-конкурс «Музыка Земли», в открытии фестиваля примет участие выдающийся пианист Борис Березовский, сообщается в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

«Двенадцатого июня в 19:30 в Бетховенском зале Большого театра мы открываем IV Всероссийский фестиваль-конкурс «Музыка Земли», - говорится в сообщении.

В открытии фестиваля примет участие московский ансамбль древнерусской духовной музыки «Сирин» под управлением Андрея Котова и художественный руководитель фестиваля, выдающийся пианист Борис Березовский, который сыграет Рахманинова и Стравинского, а также будет аккомпанировать ансамблю «Сирин», вместе с которым они исполнят уникальную новую программу из сочинений Рахманинова.

Всероссийский фестиваль-конкурс «Музыка Земли» - это грандиозный и единственный проект в российской концертной практике, когда в программе одного фестиваля на одной сцене соединяются академическая и этническая музыка.

Фестиваль проходит при поддержке министерства культуры Российской Федерации.