РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 июн. Общее исполнение гимна жителями Люберец вместе с главой округа Владимиром Ружицким не отменят из-за дождя, сообщил «РИАМО в Люберцах» художественный руководитель городских парков Григорий Негин.

Во вторник в Люберцах празднуют День России. Развлекательные мероприятия проводятся во всем округе, в том числе и в поселениях. В Люберцах основной площадкой стал парк «Наташинские пруды».

«Глава Люберец Владимир Ружицкий исполнит гимн России вместе с жителями. Из-за дождя мероприятие не отменят», – сказал Негин.

Он добавил, что в парке «Наташинские пруды» праздник продолжается. Там проходит концертная программа.

День России отмечается 12 июня. До 2002 года он носил название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране.