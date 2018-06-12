РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июн. Вынос 32-метрового флага в рамках акции «Российский триколор» отменили во вторник в подмосковном Подольске в парке имени Виктора Талалихина из-за дождя, но концерт продолжается и фейерверк запустят, сообщил «РИАМО в Подольске» организатор акции.

Активисты молодежных организаций в этот день с 12:00 раздавали всем желающим ленточки цвета российского флага в сквере Поколений, городском парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина, на площади Славы, в микрорайоне Климовск на Октябрьской площади, в микрорайоне Кузнечики на бульваре 65-летия Победы. Раздали около 1 500 ленточек. В 15:30 должно было начаться масштабное шествие молодежи с 32-метровым триколором по парку Виктора Талалихина от входа до концертной площадки под марш Подольского муниципального духового оркестра.

«Вынос 32-метрового флага отменили из-за дождя. Но концерт в »Зеленом театре« продолжается и в 21:00 состоится фейерверк», – сказал организатор.