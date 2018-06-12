РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 12 июн. Делегация из подмосковных Котельников принимает участие в праздновании Дня России на Красной площади в Москве, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В День России (12 июня - ред.) делегация из нашего городского округа принимает участие в праздничных мероприятиях на Красной площади. В ее состав вошли 100 человек. В их числе представители молодежных организаций, члены общественной палаты города, сотрудники муниципальных учреждений, жители. Все они посмотрят концерт и праздничный салют», – сказал врио главы Котельников Андрей Булгаков.



Центральное праздничное мероприятие по случаю празднования Дня России пройдет на Красной площади, где установлена главная сцена. Выступления стартовали в 17:30. Сначала выступит кубанский духовой оркестр, затем молодые коллективы. Основная часть концерта запланирована на 19:00. Его участниками будут лучшие представители российской эстрады.



Завершится празднование ярким и красочным салютом из 500 разноцветных залпов.